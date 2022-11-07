الامارات | النشيد الوطني الإماراتي يُعزَف 11 مرة في بطولة العالم للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المنتخب الوطني للجوجيتسو أقرب للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو في نسختها الـ27 المقامة حالياً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعباً ولاعبة من 70 دولة حول العالم، وذلك بعدما نجح اليوم الاثنين، في حصد 11 ميدالية ذهبية عٌزف معها النشيد الوطني الإماراتي 11 مرة.

وتتصدر الإمارات المجموع العام للميداليات الذهبية بتحقيقها لـ26 ميدالية، متفوقة على كازاخستان بـ21 ميدالية، وألمانيا بـ16 ميدالية.



وتمكن أبطال الإمارات لفئة الشباب تحت 21 عاماً، اليوم الاثنين، من مواصلة التألق على البساط ورفع رصيد الدولة في البطولة إلى 63 ميدالية ملونة بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و 20 برونزية.

كما حصدت الإمارات جائزة أفضل منتخب لفئة دون 21 عاماً، وأفضل اتحاد وطني يحقق أكبر عدد من الميداليات الذهبية في يوم واحد.



وتوج بالذهب اليوم كل من حمدة الشكيلي لوزن (45 كجم)، وبلقيس الهاشمي لوزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني لوزن (52 كجم)، وفاخرة المنصوري لوزن (فوق 70 كجم )، وعمر السويدي لوزن (56 كجم)، وخالد الشحي لوزن ( 62 كجم)، وشما الكلباني لوزن (63 كجم)، ومهدي العولقي لوزن (77 كجم)، وسعيد الكبيسي لوزن (85 كجم)، وسالم زايد لوزن (94 كجم)، وهزاع فرحان لوزن (فوق 94 كجم).



أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب سارة الحمادي وزن (45 كجم)، وشمسة العامري وزن (52 كجم)، ومايد الشحي وزن (62 كجم)، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من علياء الظنحاني لوزن (57 كجم)، وسعود الحوسني وزن (62 كجم)، وحامد الهنائي وزن (94 كجم).





