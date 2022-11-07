شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حقيقة اعتناق مهاجم نادي تشيلسي السابق الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول رواد التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتناق المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا الإسلام، اليوم الإثنين.

ونشر حساب موثق على موقع "فيسبوك باسم "Dr Muhammad Salah" صورا للاعب المعتزل وكتب "عاد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق الشهير ديدييه دروغبا إلى الإسلام".

ويظهر دروغبا في الصور وهو يرفع يديه للدعاء.

ويتابع حساب "Dr Muhammad Salah" أكثر من 1.1 مليون شخص على "فيسبوك"

وحازت التغريدة على أكثر من 11 ألف إعجاب وأكثر من 4.5 ألف مشاركة على موقع "فيسبوك".

ولم يعلن دروغبا أي شيء عن اعتناقه الإسلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى الآن.

ويملك دروغبا البالغ من العمر 44 عاما مسيرة رائعة، حيث لعب لجانجون ومارسيليا وتشيلسي وغالطة سراي في أوروبا

في حين سجل دروغبا مع مارسيليا 32 هدفا وصنع 7 في 55 مباراة، أما مع غالطة سراي فسجل المهاجم الإيفواري 20 هدفا وصنع 13 في 53 مباراة.

وكانت رحلة دروغبا مع تشيلسي بالتحديد مميزة حيث سجل للبلوز 164 هدفا وصنع 86 خلال 381 مباراة، ونال معه العديد من الألقاب الجماعية.

وحصل دروغبا مع تشيلسي على لقب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و4 في كأس الدرع الخيرية.

كما نال ديدييه دروغبا جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2006/2007 و2009/2010.

ونال دروغبا مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا ولقبا في كأس السوبر التركي.

واعتزل دروغبا في ديسمبر 2018 بعد أن لعب لفونيكس الأمريكي.

آخر ظهور للاعب الايفواري

وكان آخر ظهور للاعب الايفواري خلال تقديم جائزة الكرة الذهبية والتى فاز بها كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني وذلك حسب ما ذكرت صحيفة تيلي فوت الفرنسية،.

وانتعشت حظوظ الفرنسي كريم بنزيما عن كل منافسيه حيث سجل صاحب الـ34 عامًا 44 هدفًا فى 46 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 فى دوري أبطال أوروبا.

كما قدم فى المسابقة القارية مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي فى 17 دقيقة فى الشوط الثاني بإياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي، كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.