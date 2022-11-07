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بابا كار .. فرج عامر يكشف عن أهم صفقات الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، عن صفقتين مُحتملتين للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري بفوزه على الزمالك بهدفين دون مقابل، إضافة للانتصار في أول 3 مباريات ببطولة الدوري الممتاز على حساب أسوان والداخلية والإسماعيلي، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على “ فيس بوك”:"الاهلي يسعي لضم بابا كار ڤاي هداف منتخب الشباب السنغالي وهو بالمناسبة محترف في نادي المستقبل احد اندية الدرجة الثانية التونسية".

وأضاف عامر:"المرشح الثاني للانضمام للاهلي ايضا وعمرة ١٩ سنةً مهاجم سنغالي ايضا وفي منتخب الشباب واسمه سليمان ڤاي".

و تُقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يُشارك فيها الأهلي والزمالك، يوم الأربعاء 16 نوفمبر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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