شكرا لقرائتكم خبر عن وديًا.. البنك الأهلي يواجه حرس الحدود استعدادًا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، خوض مباراة ودية تجريبية أمام حرس الحدود ضمن برنامج الإعداد المقرر من قبل المدير الفني خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لعودة مسابقتي الدوري وكأس مصر.. حيث تقام المباراة الأربعاء المقبل ويستضيفها استاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

وواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم حيث شهد المران فقرة بدنية قوية أشرف عليها محمد علي مخطط الأحمال لتجهيز جميع اللاعبين ورفع معدلات الحمل البدني تدريجيا، وشهد الجزء الرئيسي من المران تدريبات خططية تكتيكية قادها خالد جلال المدير الفني وكان الهدف منها كيفية التحرك في المساحات الخالية واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل.

وشهد المران أيضًا تدريبات قوية لحراس مرمي الفريق محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي وأحمد صبحي وأشرف عليها خالد متولي مدرب حراس مرمي البنك الأهلي وظهر الحراس الثلاثة بشكل متميز للغاية.