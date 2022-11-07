شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاهد فى مران الأهلي.. التركيز على المهارات الفردية ومشاركة تدريجية لديانح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة فى إطار البرنامج التدريبي الذى حدده المدير الفني مارسيل كولر.

غياب الدوليين

شهد مران الأهلي اليوم استمرار غياب اللاعبين الدوليين المنضمين لصفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي انطلق اليوم الاثنين.



غياب الدوليين

التركيز على المهارات الفردية

قاد المدير الفني مارسيل كولر اللاعبين فى فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.



كولر

تقسيمة مصغرة

اختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.



مران الاهلي

مشاركة تدريجية لديانج

واصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية فى فقرات المران الجماعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.



مشاركة ديانج التدريجية

تأهيل ربيعة والسولية

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

تأهيل ربيعة والسولية

تدريبات قوية للحراس

خاض حراس مرمى الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، الذي قاد فقرة تدريبات قوية وصتويب على المرمى مع الحراس الثلاثية علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



مرتن قوي للحراس

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.