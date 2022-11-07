شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لطفي وشوبير لحراسة العرين الأحمر بالكأس وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي منح الثنائي على لطفى ومصطفى شوبير فرصة للمشاركة في المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر في مبارياته القادمة ببطولة كأس مصر وكأس رابطة الأندية التي تنطلق نهاية نوفمبر الجاري.

ويجلس لطفي وشوبير دكة في الأهلي في ظل اعتماد الجهاز الفني للأهلي على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر خلال المباريات الماضية التي خاضها الفريق الأحمر وشهدت عودة الشناوي للتألق وعدم اهتزاز شباكه سوى مرة واحدة خلال مشاركته في 6 مباريات بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أداء تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد المدير الفني مارسيل كولر ؛ اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقرات المران الجماعي وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.