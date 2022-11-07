شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود يشارك مع المصرى لأول مرة بعد غياب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المباراة الودية التى جمعت الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الداخلية عصر اليوم الاثنين بالقاهرة، وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشاركة أحمد مسعود حارس المصري خلال الشوط الثاني من المباراة.

تلك المشاركة تُعد الأولى للاعب مع المصرى منذ مطلع شهر مايو الماضي والذى شهد تعرض اللاعب لحادث سير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الداخلية بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني ينجح عمرو طارق مدافع المصري فى إدراك التعادل بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ، قبل أن يضيف محمد جريندو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشر ، فيما اختتم النيجيري أنتوني أُكبوتو أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أسامة الجزار ، عماد الدين بوبكر، اسلام أبو سليمة، عمرو طارق لخط الظهر، فريد شوقي ، عمرو موسى ، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثنائي محمد جريندو، الياس الجلاصي كقاعدة ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة أنتوني أٌكبوتو.

فيما دفع إيهاب جلال خلال الشوط الثاني بالحارس أحمد مسعود والكاميروني فرانك ايتوجا والناشئ محمد فوزي جاد بدلًا من عصام ثروت وايزي ايميكا وأسامة الجزار.