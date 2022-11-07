جلسات علاجية لشيكابالا ودونجا يواصل التأهيل في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

حصل محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

ويعاني محمد عبد الغني من إصابة عضلية منذ مباراة الزمالك الأخيرة امام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الطبي بالزمالك منح محمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، على منح مصطفى شلبي جناح الفريق الهجومي تعليمات خاصة خلال المران، وطالبه بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس، والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.

ومن ناحية أخرى، واصل نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، أداء برنامجه التأهيلي الخاص به بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في غضروف الركبة.

وأدى "دونجا "تدريبات تأهيلية منفردة تحت اشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض "دونجا" البرنامج التأهيلي بتدريبات الركض حول الملعب في الربع ساعة الأولى ، قبل أن يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة.

ويخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، لجلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على هامش مران اليوم الاثنين.

وكان شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في مفصل الكتف خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الطبي شيكابالا راحة من تدريبات الكرة، على أن يؤدي تدريبات علاجية بشكل مستمر حتى تتلاشى الآلام التي يعاني منها في الكتف.