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قائمة البرازيل للمونديال.. قائد من الحرس القديم.. غياب زميل صلاح.. وظهور تميمة حظ آرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، مساء اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية لمنتخب نجوم السامبا، المقرر أن تشارك في كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت قائمة البرازيل المستدعاة لمونديال قطر غياب روبرتو فيرمينو لاعب الإنجليزي، كما تواجد داني الفيس احد اللاعبين المخضرمين في تشكيل المنتخب البرازيلي خلال السنوات الماضية.

وظهر في القائمة جابريل جيسوس وزميله في آرسنال مارتينيلي، بعدما مستواهما المميز وقيادة الفريق اللندني لصدارة حتى الآن.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في مجموعة بجانب صربيا، سويسرا والكاميرون.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون، ايدرسون، ويفرتون بيريرا.

خط الدفاع: دانيلو، داني ألفيس، أليكس ساندرو، أليكس تيليس، تياجو سيلفا، ماركينهوس، ميليتاو، بريمر.

خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، جيماريش ، فريد، لوكاس باكيتا، ريبيرو، .

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جابريل جيسوس، أنتوني، رافينها، ريتشاليسون ، مارتينيلي، رودريجو، بيدرو".

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محمد العمدة

محمد العمدة

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