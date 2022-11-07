مصدر باتحاد الطائرة لمصراوي: لا يمكن للأهلي قيد مريم مصطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر باتحاد الكرة الطائرة المصري، أنه لا يمكن للنادي الأهلي قيد مريم مصطفى في قائمته للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الاتحاد غير مسؤول عما نُشر من جانب الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي أعلن عن قائمة فريق سيدات كرة الطائرة للموسم الجديد، وشهد تواجد اللاعبة مريم مصطفى التي انتقلت إلى صفوف الزمالك وتم قيدها في قائمة الفريق الأبيض.

وقال مصدر باتحاد الطائرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يمكن للأهلي قيد مريم مصطفي في قائمته للموسم الجديد، ونحن غير مسئولين عما نشر على صفحة اللعبة التابعة للنادي والذي جاء فيه تواجد اللاعبة في القائمة".

وأضاف: "كيف قام الأهلي بالإعلان عن تواجد اللاعبة في القائمة في حين أنه يريد رفع دعوى قضائية في مركز التسوية؟".

وأكمل: "لم يتم استخراج كارنيه الموسم الجديد سواء لمريم مصطفي أو دعاء محمد بسبب صدور قرار بإيقافهما وتغريمهما مادياً".

واختتم المصدر: "لا نلعب المسابقات إلا بوجود كارنيهات لأي لاعبة وحتي الآن لم يتم استخراج كارنيه لمريم أو دعاء، وسبق وأن أصدر اتحاد الطائرة قرار بأن مريم من حق الزمالك ودعاء من حق الأهلي وبعدها تم إيقافهما وتغريمهما".