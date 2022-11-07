"مقيدة في الفريقين".. الأهلي والزمالك يعلنان ضم مريم مصطفي لقائمة طائرة السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن النادي الأهلي قيد مريم مصطفى لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة النسائية في قائمة الموسم الجديد، والتي تضم 18 لاعبة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أمس قائمة فريق الكرة الطائرة النسائية والتي احتوت أيضًا على مريم مصطفى، وبذلك أصبحت اللاعبة مقيدة في فريقي الأهلي والزمالك.

وفي وقت سابق أكدت مريم مصطفى، ووالدتها هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، انتقالها إلى الزمالك بعد انتهاء عقد اللاعبة مع الأهلي.

وانتقدت مريم مصطفى وهناء حمزة ما وصفتاه بـ"قيام النادي الأهلي بتزوير العقد الذي وقعت عليه اللاعبة لمدة 4 سنوات".

ومن جانبه نشر الأهلي صورا ومقاطع فيديو للاعبة أثناء توقيع العقد الجديد، كما قرر مجلس إدارة النادي إحالة اللاعبة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع.

وكان مصدر في اتحاد الطائرة قد كشف ليلا كورة في تصريحات سابقة ، أخر تطورات ملف اللاعبة مريم مصطفى المنتقلة إلى الزمالك قادمة من الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "انتقال مريم مصطفي للزمالك جاء بقرار مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وأصدرنا قرارًا رسميا أن تنضم اللاعبة للزمالك".

وأضاف: " عقد اللاعبة متداول حاليا قضائيا، ولو ثبت صحة عقدها مع الأهلي ستكون مريم مصطفى ملزمة بسداد 3 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي". التفاصيل

قائمة الأهلي..

قائمة الزمالك..