إيناسيو لمصراوي: أرشح البرازيل والأرجنتين للفوز بالمونديال.. ومفاجأة من 3 منتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي يحيى:

تسيطر حالة من التأهب على مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم ولذلك لمتابعة انطلاقة الحدث الرياضي الأكبر في العالم وهو كأس العالم للمنتخبات بقطر، والتي تفصلنا أيام قليلة عن انطلاقه وبالتحديد يوم 20 نوفمبر الجاري علي أراضي عربية لأول مرة بالتاريخ.

ومن هذا المنطلق قام موقع الخليج 365 باستطلاع أراء بعض مدربي كرة القدم حول العالم عن تنظيم قطر للكأس العالم ، وفرص بعض المنتخبات في تحقيق البطولة، وبعض الأمور الأخرى.

وكان حديثنا هذه المرة مع لاعب نادي بورنو چلبرتغال السابق، اوجوستو إيناسيو والذي سبق له التدريب في مصر عندما قاد نادي الزمالك في عام 2017 وله تجارب أخرى متعمقة في أدغال أفريقيا وآسيا.

وإليكم الحوار كاملا..

- تعليقك على استضافة قطر للنهائيات كأول دولة عربية وعلى مستوى الشرق الأوسط بهذه الإمكانيات؟

- هذه كأس عالم لا مثيل لها، ولا أشك في قدرة الدول العربية على تنظيم مثل هذا الحدث وأعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام.

- كيف ترى المنافسة في مجموعة البرتغال.. وهل المنتخب البرتغالي قادر على التأهل؟

واجهت البرتغال صعوبة كبيرة في التواجد في مونديال قطر، وكان عليها الذهاب للعب لضمان التأهل، اعتقد أننا نستحق التواجد لأننا نتملك كل الإمكانيات .

- هل تستطيع البرتغال الفوز بكأس العالم مع هذه المجموعة من اللاعبين؟

لدى البرتغال فريق رائع ولاعبون رائعون، ولكن يجب الاعتراف بأن هناك أيضًا فرق رائعة تهدف إلى الفوز بكأس العالم هذه المرة، إذا تجاوزت البرتغال مرحلة المجموعات، فقد يحدث أي شيء.

- تعليقك على الموقف الذي يمر به كريستيانو رونالدو مع اليونايتد وهل الأفضل له الرحيل؟

يعلم الجميع أن كريستيانو رونالدو أراد الرحيل في بداية الموسم ، أراد مانشستر يونايتد بقاء اللاعب ولم يكن مرتاحًا لهذا القرار، الآن يلعب وإذا استمر على هذا النحو فمن المحتمل أنه يريد ذلك ، البقاء حتى نهاية الموسم.

- ما هي الفرق التي تتوقع أن تنافس بقوة للوصول إلى النهائي؟

أي فريق يريد الفوز بكأس العالم و لا يمكنه التفكير في أي مواجهة خصم أسهل أو أصعب ، عليهم التركيز على فريقهم كمجموعة واحدة.

- أي المنتخبات تتوقع فوزها بكأس العالم في قطر؟

بالنسبة لي، البرازيل والأرجنتين وفرنسا هي المرشحون الأكبر للفوز بكأس العالم 2022.

- ما هي المنتخبات التي ستكون مفاجأة كأس العالم بقطر؟

كرواتيا وهولندا وبلجيكا.

- كيف ترى الفترة الحالية التي يمر بها محمد صلاح وفريق ليفربول وهل الأفضل له الرحيل أو البقاء في ناديه؟

محمد صلاح لاعب رائع واستحق أن يكون في كأس العالم هذه، في الوقت الحالي هو وفريقه (ليفربول) لا يقضون وقتا طيبا، إنه في فريق رائع ولهذا أعتقد أنه يجب أن يستمر.

من وجهة نظرك ما هو سبب هزيمة الزمالك كأس السوبر المصري أمام الأهلي ؟

لا أعرف كيف حال الفريقين في الوقت الحالي، الزمالك لم يستطع الفوز بهذه البطولة لكني ما زلت أعتقد أن الزمالك كنادي عظيم سيحقق الكثير من النجاحات.

- رأيك في الأداء الفني للزمالك تحت قيادة فيريرا؟

جيسوالدو فيريرا يقوم بعمل رائع ولهذا لا يزال الزمالك قوياً معه، وأتمنى أن يستمر في حصد الألقاب للنادي.

- أخيرا ما تعليقك علي تعاقد روي فيتوريا مع الاتحاد المصري لتدريب المنتخب الوطني؟

روي فيتوريا مدرب رائع ، أتمنى أن يعطوه الوقت لإظهار كل أعماله، إذا سمحوا له بالعمل كما يريد ، فستكون مصر ناجحة للغاية وستواجد جيل قوي من اللاعبين .