شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الحبيبان.. رونالدو ينتظر شباك برشلونة على أحر من الجمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كرة القدم دائمًا تعطي فرصة إما لرد الثأر أو الوقوع في نفس الفخ، وهو ما حدث مع نادي برشلونة الإسباني عندما وقع في مجموع قوية بدور المجموعات تتمثل في بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى فيكتوريا بلزن، كانت هذه فرصة برشلونة الوحيدة لرد الثأر من بايرن ميونيخ الذي سبق والتهم الكتالوني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين فقط وحرمهم من فرصة التقدم في دوري أبطال أوروبا، ثم كرر الحظ لعبته ليقع برشلونة مع البافاري لكن لسوء الحظ أن أبناء المدرب تشافي فشلوا في أخذ حقهم وسقطوا أمام العملاق الألماني في المباراتين لينتهي بهم المطاف في الدوري الأوروبي بعد أن وقعوا في ثالث المجموعة.

رونالدو يسترجع ذكرياته بقميص مانشستر يونايتد أمام برشلونة

وكما هو معروف فإن كريستيانو رونالدو الذي عرف دائمًا بتألقه في كلاسيكيات إسبانيا عندما كان يواجه البرسا بقميص الريال ويكون البرغوث الأرجنتيني أمامه بقميص الكتالوني لتبدأ ملحمة من نوع خاص، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا عندما رحل رونالدو عن أسوار السانتياجو برنابيو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي حيث قل عدد مواجهات الفريقين مع بعض، ومن السيدة العجوز إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعود كرة القدم بلف بكرتها وتعيد الحبيب إلى شباكه المفضلة من جديد لكن بقميص مختلف هذه المرة.

تاريخ مواجهات كريستيانو رونالدو مع برشلونة

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع "سعودي سبورت" في هذا التقرير تاريخ مواجهات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره نادي برشلونة الإسباني في جميع مراحل حياته داخل المستديرة، وجاءت مواجهات رونالدو مع برشلونة على النحو التالي:-

تاريخ مواجهات رونالدو أمام برشلونة عبر تاريخه

ولعب كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الحالي، ضد برشلونة في 34 مباراة سواء كان ذلك مع الفريق الإنجليزي أو ريال مدريد وأيضا يوفنتوس، استطاع رونالدو خلال تلك المواجهات في الفوز بـ10 مباريات وخسر 15 مرة وتعادل 9 مرات، مسجلا 20 هدفًا وصانعا بـ3 آخرين ضد البارسا، بينما نال 10 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.