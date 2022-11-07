شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يُظهر انطباعه عن صدام ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أظهر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، انطباعه حول وقوع الريدز في صدام مع ريال مدريد.

ليفربول يصطدم بريال مدريد

وأسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عن وقوع ليفربول مع ريال مدريد، في مواجهة نارية مرتقبة.

تعليق يورجن كلوب

وقال كلوب: “هذه قرعة جيدة ومثيرة، المباريات مازال عليها بضعة أشهر لكن من الرائع تخيل كيف ستكون الاجواء بكلتا المباراتين. سيكون هناك عدة مباريات قادمة لذا علينا التركيز على كل مباراة”.

وتابع: "هذه المرة سيكون مشجعينا معنا في آنفيلد ضد ريال مدريد والجميع يعرف مايعني ذلك".

وواصل: "أرقام ريال مدريد هي الأفضل ونعلم ذلك لكن أرقامنا بأوروبا ليست سيئة وفوق ذلك، نعلم أنه سيكون لدينا حضور جماهيري كبير في آنفيلد".

وأضاف: "أعلم بأنه واجهنا ريال مدريد عدة مرات لكن كانت في النهائيات ولم نلتقي كثيرًا بالأدوار الإقصائية لذا علينا أن نتطلع قُدمًا لما سيحصل".

واختتم: "هذه مباراة دوري أبطال قوية جدًا والقرعة تتحدث عن نفسها ويجب أن نكون متحمسين".