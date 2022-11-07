شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد أن أسفرت القرعة التي أقيمت صباح اليوم على تواجدهم معًا.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم الإثنين في سويسرا الثنائي بايرن ميونيخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

في سياق ذلك فقد إلتقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره بايرن ميونخ، في 11 مباراة استطاع الفريق الباريسي في تحقيق الفوز في 6 لقاءات، بينما حقق البافاري الانتصار في 5 مواجهات، وتمكن منهم التعادل في عدد الأهداف المسجلة، بواقع 15 هدفًا.

مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الجديد من أن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا ستنطلق في فبراير المقبل، أيام «14 - 15 - 22»، وبينما ستكون مباريات العودة في أيام «7 - 8 - 14 - 15» من شهر مارس 2023.