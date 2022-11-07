شكرا لقرائتكم خبر عن الملكي أولًا.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن تاريخ مواجهات ريال مدريد الإسباني أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بعد أن أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين في سويسرا الفريق الإسباني مع نظيره الإنجليزي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع "سعودي سبورت" في هذا التقرير تاريخ مواجهات نادي ريال مدريد الإسباني بنظيره نادي ليفربول الإنجليزي بعد أن تحدد مصيرهم معًا للمرة الثانية لكن ليس في النهائي مثل النسخة الماضية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

وسبق والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنظيره نادي ليفربول الإنجليزي في 9 مواجهات من قبل، حقق الفريق الملكي الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، بينما حالف الفوز فريق ليفربول في ثلاث مرات.

نتيجة آخر مباراة خاضها ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسبق والتقى ريال مدريد بنظيره نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية في النهائي، نجح الفريق الأبيض في التتويج باللقب على حساب الإنجليزي وذلك بهدف نظيف أحرزه اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.