شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستكمل المرحلة الثانية من تطوير الملعب خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي فى المرحلة الثانية خلال فترة التوقف الحالية.

ويواصل نادي المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب استاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين، بعد انتهاء المرحلة الأولى وظهور الملعب بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

ويؤدي الفريق الأول كافة تدريبات على الملعب الفرعي لحين الانتهاء من الإصلاحات في المرحلة الثانية والتي سيظهر بعدها الملعب في صورته النهائية.

ووصلت نسبة الإصلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى 60 أو 70 % على أن تستكمل العملية خلال فترة توقف الدوري المقبلة لمدة 15 يوما ليصبح الملعب جاهزا بعدها بنسبة 100%.