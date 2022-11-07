شكرا لقرائتكم خبر عن من نادى جولف مدينتى.. انطلاق البطولة "الدولية للاشيان تورز" وأون تايم سبورتس تنقلها حصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من نادى جولف مدينتي .. تنطلق فعاليات البطولة الدولية "للاشيان تورز" – "سلسلة الجولة الاسيوية" أحد أهم وأبرز بطولات الجولف للمحترفين حول العالم يوم الخميس القادم.

وتقام البطولة في نادي مدينتي للجولف – التابع لمجموعة طلعت مصطفى - في الفترة من الخميس 10 إلى الأحد 13 نوفمبر بمشاركة أكثر من 120 لاعباً محترفاً من أفضل لاعبي الجولف حول العالم، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو 1.5 مليون دولار، ما يجعلها أول وأكبر بطولة عالمية لمحترفي الجولف تقام في مصر.

وتحظى البطولة الدولية باهتمام عالمي كبير، حيث سيتم بثها مباشرة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، فيما يتم بثها في مصر حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.