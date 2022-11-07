شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على الداخلية 3 / 1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم الاثنين بالقاهرة، وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يستعد من خلالها فريق المصري لمباراته أمام الزمالك بدور الثمانية لبطولة كأس مصر 2022/2021 والمقرر إقامتها فى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الداخلية بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني ينجح عمرو طارق مدافع المصري في إدراك التعادل بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ، قبل أن يضيف محمد جريندو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة، فيما اختتم النيجيري أنتوني أُكبوتو أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أسامة الجزار ، عماد الدين بوبكر، اسلام أبو سليمة، عمرو طارق لخط الظهر، فريد شوقي ، عمرو موسى ، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثنائي محمد جريندو، الياس الجلاصي كقاعدة ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة أنتوني أٌكبوتو

فيما دفع إيهاب جلال خلال الشوط الثاني بالحارس أحمد مسعود والكاميروني فرانك ايتوجا والناشئ محمد فوزي جاد بدلًا من عصام ثروت وايزي ايميكا وأسامة الجزار.