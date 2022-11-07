شكرا لقرائتكم خبر عن حازم مرسى يخطف أنظار جاريدو فى وديات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حازم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سيناريو هز الشباك منذ تولي الإسباني خوان جاريدو الإدارة الفنية للدراويش قبل بداية الموسم الجاري.

حازم مرسى هداف دوري الناشئين مواليد 99، يبدو أنه سيكون على موعد لتقديم موسم استثنائي، حيث يخطو بثبات ليصبح أمل الدراويش الفترة القادمة سعيًا وراء عودة ظهور المهاجمين من قطاع الناشئين والذي كان آخرهم النجم الكبير محمد محسن أبو جريشة.

ويمر حازم مرسي بفترة مميزة للغاية، حيث شارك فى 6 مباريات تحت قيادة المدرب الاسباني نجح فى هز شباك العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش والبنك الأهلي والرباط والأنوار فى لقاءات ودية، فضلا عن مباراة غزل المحلة بالجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح حازم مرسي فى نيل إعجاب جاريدو، حيث سيكون أحد أهم الأوراق التي سيكون لها دور فى قيادة هجوم الدراويش هذا الموسم.