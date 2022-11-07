شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يخوض تمرين الركض حول الملعب.. وتدريب خفيف بالكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي الخاص به بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في غضروف الركبة.

وأدى "دونجا" تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء على هامش مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض "دونجا" البرنامج التأهيلي بتدريبات الركض حول الملعب في الربع ساعة الأولى، قبل أن يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على منح مصطفى شلبي تعليمات خاصة خلال مران اليوم الاثنين، وطالب المدير الفني مصطفى شلبي بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس، والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.

وقام حسني خطاب مترجم الفريق بتوضيح التعليمات كاملة لمصطفى شلبي ليبدأها اللاعب بشكل منفرد، قبل تطبيق تعليمات المدير الفني خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.