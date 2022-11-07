شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يحسمن الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، بعدما فاز على كل من: سبورتنج، والعبور، ومدينة نصر، ونادي الرباط للأنوار بنتيجة 3-صفر.
وقدم الفريق عرضًا مميزًا خلال اللقاءات بمشاركة اللاعبات: نادين الدولتلي، وآلاء يحيى، وسارة ياسر، ورؤى الناغي.
من جهته عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق، وحسم الدورة المجمعة الأولى، مؤكدًا ثقته الكاملة فى لاعبات الفريق اللاتي كن على قدر المسئولية، وقدمن أداءً متميزًا خلال البطولة.
وأوضح عبد الفتاح أن الفريق أغلق ملف الدورة المجمعة الأولى، ويركز في الدورة المجمعة الثانية لحصد لقب بطولة الدوري الممتاز.