شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يحسمن الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز، بعدما فاز على كل من: سبورتنج، والعبور، ومدينة نصر، ونادي الرباط للأنوار ‏بنتيجة 3-صفر.‏

وقدم الفريق عرضًا مميزًا خلال اللقاءات بمشاركة اللاعبات: نادين الدولتلي، وآلاء يحيى، ‏وسارة ياسر، ورؤى الناغي.‏

من جهته عبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق، ‏وحسم الدورة المجمعة الأولى، مؤكدًا ثقته الكاملة فى لاعبات الفريق اللاتي كن على قدر ‏المسئولية، وقدمن أداءً متميزًا خلال البطولة.‏

وأوضح عبد الفتاح أن الفريق أغلق ملف الدورة المجمعة الأولى، ويركز في الدورة المجمعة ‏الثانية لحصد لقب بطولة الدوري الممتاز.‏