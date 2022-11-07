شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تجديد عقد السيد لاشين لاعب تنس الطاولة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد السيد لاشين، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادى، لمدة موسمين بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وأوضح العوضي أن السيد لاشين وقع على العقد دون أن يكون له أى طلبات، مشيدًا بعطائه مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن لاشين من اللاعبين المميزين ويلعب دورًا مهمًّا مع فريق رجال تنس الطاولة بالنادي، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والعناصر المميزة داخل تنس الطاولة بالأهلي.
ومن جانبه أعرب السيد لاشين عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدًا بذل أقصى جهد للوقوف على منصات التتويج وتحقيقه جميع البطولات.
وتابع لاشين: «نسعى لحصد بطولتي الدوري العام والبطولة العربية المقبلة، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يقبل إلا بالبطولات».