شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تجديد عقد السيد لاشين لاعب تنس الطاولة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد السيد لاشين، ‏لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادى، لمدة موسمين بعد الاتفاق على كل التفاصيل ‏الخاصة بالتعاقد.‏

وأوضح العوضي أن السيد لاشين وقع على العقد دون أن يكون له أى طلبات، مشيدًا بعطائه ‏مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.‏

وأشار إلى أن لاشين من اللاعبين المميزين ويلعب دورًا مهمًّا مع فريق رجال تنس الطاولة ‏بالنادي، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والعناصر ‏المميزة داخل تنس الطاولة بالأهلي.‏

ومن جانبه أعرب السيد لاشين عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار مع الفريق في الفترة ‏المقبلة، مؤكدًا بذل أقصى جهد للوقوف على منصات التتويج وتحقيقه جميع البطولات.‏

وتابع لاشين: «نسعى لحصد بطولتي الدوري العام والبطولة العربية المقبلة، لإسعاد جمهور ‏الأهلي الذي لا يقبل إلا بالبطولات».