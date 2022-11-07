شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إلغاء ودية الأهلي أمام فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، عن فكرة خوض مباراة ودية اليوم، الاثنين، أمام فريق الشباب بسبب تخوف الجهاز الفني من تعرض أى لاعب للإصابة خلال الفترة الحالية، فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويغيب عن الأهلي الثمانى الدولى المنضمين لصفوف المنتخب الوطني خلال الوقت الحالي، وهم محمد الشناوي ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر طاهر وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

ويخشى كولر تعرض أى لاعب جديد للإصابة فى ظل شكوى الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم من الإصابات.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد المدير الفني مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقرات المران الجماعي وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.