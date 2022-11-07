شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد عبد الغنى عن العودة لتدريب الزمالك.. وراحة من مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد الغنى، مدافع فريق الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 10 أيام وذلك عقب الخضوع لبرنامج تأهيلى تحت أشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

وحصل عبد الغني على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وقرر الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كما ينتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية عقب أسبوع بعد تعرضة للإصابة فى مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، وهى عبارة عن كدمة فى مفصل الكتف.

وكانت أثبتت الفحوصات الطبية إصابة "شيكابالا" فى الكتف ويحتاج تأهيلا لمدة أسبوع ثم الانتظام فى التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى.