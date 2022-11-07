شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح كتالوني.. تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوقعت قرعة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت مساء اليوم في مدينة زيورخ السويسرية، نادي برشلونة الإسباني مع نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع "سعودي سبورت" في التقرير الآتي تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن أوقعتهم المجموعة في منافسة واحدة ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد

ووفقًا لما جاء في الإحصائيات فإن برشلونة إلتقى بنظيره نادي مانشستر يونايتد من قبل في 13 مباراة رسمية، فاز برشلونة في 6 مباريات، بينما فاز مانشستر يونايتد 3 لقاءات وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، شهدت هذه المباريات تسجيل لاعبو برشلونة 24 هدفًا في شباك مانشستر يونايتد واستقبلت شباكه 15 هدفًا.