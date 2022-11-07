شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك فريق ليفربول يعرضون النادي للبيع فى الفترة المقبلة وشرط وحيد لبيعه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة" زي أتليتك" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل ببيع ليفربول فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع الفريق مع ريال مدريد فى قرعة دوري الأبطال، ولم يكشف ملاك الفريق الأمريكان عن السبب الحقيقي من وراء رغبتهم فى بيع أسهم النادي بالكامل فى المرحلة القادمة.

وأشترط ملاك ليفربول أن يتم بيع الفريق بمقابل مالي مقارب للمقابل المالي الذي تم بيع تشيلسي به العام الماضي، حيث أن المستثمر الأمريكي تود بوهلي قم بشراء أسهم الفريق مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني، الأمر الذي يسعي ملاك فريق "الريدز" فى الوصول إليه خلال الأيام القليلة الماضية.



القيمة المتوقعة لبيع ليفربول حاليًا

ومن المتوقع أن تصل قيمة بيع ليفربول إلى 4.45 مليار دولار، وفقًا لبعض التقارير الصحفية، أي ما يعادل 3.95 مليار جنيه إسترليني، حيث ما زال المبلغ الذي يريده ملاك الفريق لم يتحقق بعد، حيث يرصد ملاك "الريدز" أن يتجاوز المبلغ المطلوب حاجز 4 مليار جنيه إسترليني.



مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد

وأوقعت قرعة دوري الأبطال ليفربول فى طريق ريال مدريد فى مباراة نارية بين الفريقين، حيث إن الفريقين سبق لهما أن التقي فى نهائي بطولة الموسم الماضي، والذي أنتهت بتفوق الفريق المدريدي بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي فينسيوس جونيور.