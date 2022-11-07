الامارات | عجمان يشكو حكم مباراته مع الوصل "رسمياً وبالدليل" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق الكرة في نادي عجمان محمد حسين إن إدارة ناديه تقدمت اليوم الإثنين باحتجاج رسمي للجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضد الحكم محمد الهرمودي الذي أدار مباراة "البرتقالي" مع الوصل في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف حسين لـ "الامارات اليوم": "أرفقنا مع مذكرة الاحتجاج مقاطع فيديو للضرر الذي وقع على البرتقالي من الصافرة، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للمهاجم وليد أزارو، مع طرد مدافع الوصل المُتسبب في الخطأ وفق لوائح القانون".

وأضاف: "من بين المقاطع التي استندنا اليها أن ضربة الجزاء التي تم احتسابها على عجمان في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع كان قد سبقها خطائين ضد لاعبي الوصل في حق لاعبينا ولم يُحتسبا لصالحنا".

وختم: "هناك لعبة كانت مُشابهة في مباراة الجزيرة ضد النصر وسجل منها علي مبخوت ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي أن هناك خطأ كان على فريق الجزيرة قبل أن يُسجل منها مبخوت، ورصدها الفار، لكن مع الأسف "تقنية الفيديو" لم تحضر في تلك الألعاب والتي تأذينا منها".