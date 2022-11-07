7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، فيريرا يجهز سامسون أكينولا لقيادة هجوم الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف، جاريدو يضع برنامجا غذائيا لصالح جمعة للتخلص من زيادة الوزن .

فيريرا يجهز سامسون أكينولا لقيادة هجوم الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف

يجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق لقيادة الفارس الأبيض المرحلة المقبلة، خاصة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التي سبق وتعرض لها قبل مواجهة الأهلي في السوبر المحلى، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر باللقب، وتعافى أكينولا من الإصابة وعاد للمشاركة فى تدريبات فريقه استعدادًا للفترة المقبلة. وضع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجاً غذائياً لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق للتخلص من الوزن الزائد، الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

إبراهيما نداى يعود لتدريبات الزمالك خلال أسبوعين

يعود السنغالى إبراهيما نداي جناح فريق الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين عقب تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة العودة أمام فلامبو البوروندى ببطولة دورى أبطال أفريقيا. محمود حمدى الونش يطير إلى إنجلترا لإجراء جراحة بعد إصابة الخلفية توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، إلى إنجلترا صباح اليوم للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع فى وتر العضلة الخلفية. ونشر الونش صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من داخل الطائرة وعلق: "توكلنا على الله".

استبعاد ثلاثى المصرى من ودية الداخلية تمهيداً لانضمامهم للمنتخب

استبعد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، الثلاثي الدولي مروان حمدي ومحمود جاد وحسين السيد من المباراة الودية التى يخوضها الفريق اليوم أمام فريق الداخلية، فى اللقاء الذي يقام على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام.

"دونجا" يعود لتدريبات الزمالك الجماعية نهاية نوفمبر