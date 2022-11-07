شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يرتدي الزى الأبيض بالكامل أمام ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وليبيا فى الجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، عن ارتداء الفراعنة للزي الأبيض الكامل.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الليبي غداً فى السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 5 جويليه فى الجزائر.

وحضر الاجتماع الفني د. إيهاب الكومي رئيس البعثة، وأحمد سامي المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.