شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد بطولة أفريقيا لناشئات الاسكواش بعد الفوز على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش ببطولة أفريقيا المقامة حاليا فى زيمبابوي، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بشوطين مقابل شوط واحد.

ومن المقرر أن يقام نهائي الناشئين بعد قليل، على أن تنطلق منافسات الفردي غدا الثلاثاء.

وتقام بطولة أفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فى الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وكانت آخر نسخة للبطولة عقدت فى 2013 فى ناميبيا، وجاءت أسماء البعثة الرسمية لمصر المشاركة فى البطولة من إداريين ولاعبين كالتالي:

الإداريون:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

-كنزى أيمن صابر سيد

اللاعبون:

- خالد محمد لبيب مصطفى

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

-ياسين أيمن شافعى خليل