شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقوم بصيانة كاملة لملعب التدريبات بطلب من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو نادى الزمالك عملية صيانة كاملة لملعب التدريبات عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، لرفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة، بناءً على طلب المدير الفني للفريق البرتغالى فيريرا.

وبدأت شركة متخصصة فى صيانة الملاعب أعمال الصيانة بعد سفر البعثة للإمارات لخوض مباراة السوبر، وانتهت من أعمال الصيانة منذ ساعات، ليصبح الملعب أفضل بشكل كبير بعد الصيانة الشاملة وإجراء تطوير وصيانة شاملة لغرفة الملابس، وسيتم إضافة ساونا وجاكوزى فيها لاستخدامها في التدريبات البدنية اليومية.

من جانب آخر، يدرس الجهاز الفني للزمالك استغلال فترة توقف مسابقة الدوري لإقامة مباراة ودية أو مباراتين لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها الفترة الماضية.

ويرغب البروفيسور فيريرا فى استغلال فترة التوقف لمعالجة كافة الأخطاء وإعادة الاتزان للفريق، مع عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.