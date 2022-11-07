شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى للدورى والكأس خلال فترة التوقف الحالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإخفاق فى موسم 2021-2022 عاد النادي الأهلي الموسم الحالي بشكل مختلف تماماً، وبإصرار على المنافسة بقوة على كل البطولات لاستعادة الألقاب، كما اعتاد على مر تاريخه، ويستعد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض تحديات عديدة بالدوري وكأس مصر، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا عن برنامج الأهلى خلال فترة التوقف؟

ج: حدد كولر برنامج تحضير الأهلى خلال فترة توقف الدوري فى شهر نوفمبر الجارى لظروف معسكر منتخب مصر، والذى يتخلله مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، حيث يتدرب حتى غد الثلاثاء قبل الحصول على راحة لمدة 5 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم 14 نوفمبر.

س: وماذا عن موقف الدوليين؟

ج: يغيب عن تدريبات الأهلى منذ مباراة الداخلية اللاعبون الدوليون الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب الوطني اليوم، الاثنين، بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم من المشاركة فى التدريبات الجماعية، وهى الفرصة التى يحاول كولر استغلالها فى تجهيز كل اللاعبين قبل الحصول على راحة سلبية لمدة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وشهدت قائمة الفراعنة انضمام 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

س: ما هو موعد أول ظهور للأهلى؟

ج:يواجه الأهلى المقاولون العرب 27 نوفمبر فى دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلتقى طلائع الجيش فى 2 ديسمبر فى الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

س: ماذا قدم الأهلى في النسخة الحالية لكأس مصر؟

ج: الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

س: ما هو موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الأهلى؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري ومباراة الاهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.