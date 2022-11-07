شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل لاعبى المنتخب فى اليوم الأول للمعسكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد غرابة المدير الإداري، على استقبال لاعبي الفريق فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة المقام بالقاهرة فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى بالكويت.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.