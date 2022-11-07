شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه المنصورة ودياً استعداداً لمباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، مباراة ودية أمام المنصورة غدا الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واتفق الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو مع الجهاز الفني لفريق المنصورة أن تكون المباراة الودية بين الفريقين غدًا على شوطين، مدة كل شوط ساعة كاملة ودون حضور الجمهور لتنفيذ بعض التعليمات والخطط.

ويستعد فريق غزل المحلة لخوض مباريات الدور التمهيدى من عمر بطولة كأس الرابطة و المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى في أنتظار القرعة يوم 9 لمعرفة الفريق المنافس .

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على خوض الدور التمهيدى بين أربعة أندية حرس الحدود والداخلية وأسوان وغزل المحلة.