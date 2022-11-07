تشافي يعلق على مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

علق تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، اليوم الإثنين، على المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، في الملحق المؤهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

برشلونة، هبط إلى مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المرتبة الثالثة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، إذ تأهل كل من بايرن ميونيخ وإنتر إلى الدور المقبل، فيما ودع فيكتوريا بلزن، المنافسات القارية.

وعلق تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برشلونة وأوساسونا في الليجا، على قرعة يورباليج، بقوله: "مانشستر يونايتد أسوأ ما يمكن أن نواجه في الدوري الأوروبي، لقد تحسن الفريق كثيرًا منذ وصول إيريك تين هاج".

وأضاف مدرب برشلونة: "سنحاول التغلب على مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالدوري الأوروبي، البطولة التي لم يحققها برشلونة من قبل".

وأتم بشأن ما يتوقعه في القمة المرتقبة: "لا يوجد فريق مرشح للفوز بين برشلونة ويونايتد، الأمر متروك للصحافة والمراهنات، لكننا سنحاول المنافسة على أرض الملعب، وهذا هو الأصعب".

يذكر أن ملعب كامب نو، يحتضن مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد في 16 فبراير 2023، فيما تقام العودة على أرض أولد ترافورد، في 23 من الشهر ذاته.