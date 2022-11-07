تريزيجيه ضد بازل.. قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أسفرت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، اليوم الإثنين، عن وقوع نادي طرابزون سبور التركي في مواجهة بازل السويسري، ضمن الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

طرابزون سبور، احتل المرتبة الثالثة في مجموعته بالدوري الأوروبي، أما بازل، استطاع الفريق السويسري، التأهل إلى هذا الدور، بوصافة مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المرتقب أن يجري يويفا، قرعة دور الـ16 في المؤتمر الأوروبي، بعد معرفة المتأهلين، في 24 فبراير 2023.

يشار إلى أن تريزيجيه نجح حتى الآن، في تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، خلال 21 مباراة خاضها مع طرابزون سبور التركي، منذ وصوله صيف 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، ما أسفرت عنه قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي:

- طرابزون سبور التركي × بازل السويسري

- لاتسيو الإيطالي × كلوج الروماني

- بودو غيليمت النرويجي × ليخ بوزنان البولندي

- سبورتينج براجا البرتغالي × فيورنتينا الإيطالي

- آيك لارنكا القبرصي × دنيبرو الأوكراني

- لودوغوريتس البلغاري × أندرلخت البلجيكي

- شيريف تيراسبول المولدوفي × بارتيزان الصربي

- كاراباخ الأذربيجاني × جينت البلجيكي