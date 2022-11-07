مفاجأة.. نادي ليفربول معروض للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

عرض ملاك ليفربول، النادي الإنجليزي، للبيع، بحسب ما ورد في آخر المستجدات الصحفية، اليوم الإثنين.

وتمتلك مجموعة "فينواي" الرياضية الأمريكية، نادي ليفربول، منذ 2010، حيث وصلت به إلى قائمة أغنى 10 أندية حول العالم.

وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك"، في تقرير لها، إلى أن ملاك ليفربول، منفتحون على عرض النادي إلى البيع، حيث دعت المجموعة الأمريكية، الراغبين في شرائه، بتقديم العروض الرسمية، بدءًا من الآن.

وأكدت مجموعة "فينواي" الرياضية، أنها ما تزال تستهدف نجاح ليفربول، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وفي سياق منفصل، أوقعت قرعة يويفا، اليوم الإثنين، ليفربول في مواجهة ريال مدريد الإسباني، ضمن دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، في فبراير المقبل.