بالصور.. فيتوريا يستقبل لاعبي منتخب مصر في أول أيام المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على استقبال لاعبو الفريق في اليوم الأول لمعسكر الفراعنة المقام بالقاهرة، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وقبل أيام، أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.