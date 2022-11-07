قبل قمة الدوري الأوروبي.. ماذا قدم رونالدو في 34 مباراة ضد برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أسفرت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، اليوم الإثنين، عن وقوع نادي مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة، ضمن دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، ما لفت الأنظار سريعًا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

برشلونة هبط إلى الدوري الأوروبي، بعدما احتل المرتبة الثالثة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.



واجه كريستيانو رونالدو، برشلونة، 34 مرة في 12 عامًا، بقمصان 3 أندية، هي مانشستر يونايتد، يوفنتوس وريال مدريد، لذا يعرف الطرفان بعضهما البعض جيدًا، ما يدفعنا إلى استعراض ما حدث في مواجهاتهما السابقة، خلال السطور التالية:

- عدد المواجهات: 34 مباراة

- عدد مرات فوز رونالدو: 10

- عدد مرات التعادل: 9

- عدد مرات فوز برشلونة: 15

- عدد الأهداف: 20 هدفًا

- عدد التمريرات الحاسمة: صنع 3 أهداف

- أول مواجهة: بقميص مانشستر يونايتد، عندما تقابلا في أبريل 2008، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

- آخر مواجهة: بقميص يوفنتوس، عندما تقابلا في ديسمبر 2020، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن برشلونة ومانشستر يونايتد، يتواجهان للمرة الأولى على الإطلاق في مسابقة الدوري الأوروبي، إذ جمع بينهما 13 مباراة، بين كأس الكؤوس الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.