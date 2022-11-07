برشلونة يواجه مانشستر يونايتد.. نتائج قرعة ملحق دور الـ16 بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار موقع "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لقرعة ملحق الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي (2022-2023).

وتُقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وتنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويلتقي في ملحق دور الـ16 الأندية التي صعدت في وصافة مجموعات الدوري الأوروبي، مع الأندية القادمة من دوري أبطال أوروبا، والتي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

ويتأهل من مرحلة التصفيات 8 أندية تلتقي في دور الـ16 مع الأندية التي تأهلت مباشرة، بالحصول على صدارة مجموعات الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يقام ذهاب مرحلة الملحق يوم 16 فبراير المقبل، والإياب يوم 23 من نفس الشهر.

فيما تقام قرعة ثمن النهائي يوم 24 فبراير، والذهاب يوم 9 مارس، والإياب يوم 16 من الشهر نفسه.

الأندية المتأهلة إلى ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي:

من دوري أبطال أوروبا: أياكس - برشلونة - يوفنتوس - باير ليفركوزن - سالزبورج - إشبيلية - شاختار دونيتسك - سبورتنج لشبونة.

من الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد - ميتيلاند - موناكو - نانت - أيندهوفن - رين - روما - يونيون برلين.

نتائج قرعة ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي

برشلونة × مانشستر يونايتد

يوفنتوس × نانت

سبورتنج لشبونة × ميتيلاند

شاختار دونيتسك × رين

أياكس × يونيون برلين

باير ليفركوزن × موناكو

إشبيلية × أيندهوفن

سالزبورج × روما