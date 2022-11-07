"نثق في أنفسنا".. كيف علق ممثل ريال مدريد على مواجهة ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أبدى إيمليانو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، ثقة فريقه قبل مواجهة ليفربول في قمة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم ستؤثر على جاهزية لاعبي الفريقين.

وأسفرت القرعة التي أجريت ظهر اليوم الإثنين عن مواجهة نارية بين ريال مدريد، حامل اللقب، ووصيفه ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، في تكرار لنهائي الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد هزم ليفربول بهدف وتوج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وتقام مباراة الذهاب في "أنفيلد" فبراير المقبل، على أن يستضيف "سانتياجو بيرنابيو" مواجهة الإياب في مارس.

فيما تقام بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال بوتراجينيو، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، عقب القرعة، "ليفربول فريق قوي جدًا، المباراة ستكون صعبة على الفريقين، نتحدث عن فريقين عريقين، لابد أن نكون جاهزين بنسبة 100%، لدينا ثقة في أنفسنا، وأنا متأكد أننا سنبلي بلاءً حسنًا".

وأضاف ممثل ريال مدريد في مراسم القرعة "نحن حاملي اللقب وسنبذل قصارى جهدنا كي نتأهل للدور ربع النهائي، مباراة ليفربول ستُلعب على تفاصيل صغيرة، لكن هناك عناصر أخرى مؤثرة، لا ننسى تأثير كأس العالم على اللاعبين".

وعما يقدمه ريال مدريد هذا الموسم، أوضح "نحن سعداء بما نقدمه هذا الموسم، تأهلنا في صدارة مجموعة دوري الأبطال، ونقدم أداءً جيدًا في الدوري الإسباني، نحن على وعي بكل الصعوبات التي نواجهها بحكم جدول المباريات المضغوط".

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.