سان جيرمان يتحدى بايرن ميونيخ: نحب هذا النوع من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرحب لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بمواجهة بايرن ميونيخ في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن ناديه "يريد مواجهة عمالقة القارة".

وأسفرت القرعة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية عن وقوع سان جيرمان في مواجهة نارية ضد بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في باريس فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في ميونيخ في مارس.

وكان الفريقان التقيا في نهائي نسخة 2019-2020، وتغلب بايرن ميونيخ وقتها وتوج باللقب.

ومازال باريس سان جيرمان يبحث عن أول ألقابه في البطولة القارية.

وقال لويس كامبوس، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عقب إجراء القرعة، "مباراتنا ضد بايرن ميونيخ ستكون جميلة، فريقين عريقين على مستوى عالٍ، وهذا يحفزنا كثيرًا".

وأضاف ممثل باريس سان جيرمان في القرعة "أنا أحب مثل هذا النوع من المباريات، سان جيرمان يريد مواجهة عمالقة أوروبا، بايرن فريق عريق لديه مدرب شاب، ونحن أيضًا نملك خيرة اللاعبين يقودهم مدرب محنك".