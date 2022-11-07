"هدف وحيد".. ماذا قدم صلاح أمام ريال مدريد في 6 مواجهات سابقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أوقعت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، اليوم الإثنين، نادي ليفربول في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد، في مباراة تقام بينهما في فبراير 2023، ضمن دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ليفربول يواجه ريال مدريد، للمرة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمام محمد صلاح من روما، صيف 2017.

ماذا يقدم صلاح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟



واستطاع صلاح، تسجيل هدف وحيد، دون أي تمريرات حاسمة، في 6 مباريات واجه فيها ريال مدريد، سواء مع روما أو ليفربول.

ولم يتمكن محمد صلاح من تحقيق الفوز في أي مباراة سابقة على ريال مدريد، مكتفيًا بالتعادل (0-0) في مناسبة وحيدة، مع الخسارة في 5 مواجهات أخرى، كلها في دوري أبطال أوروبا.

الفرصة الثالثة.. صلاح يبحث الثأر من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



ويبحث محمد صلاح، الثأر من ريال مدريد، خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، مرتين، أمام نادي العاصمة الإسبانية في المباراة النهائية، عامي 2018 و2022.

وحصل ليفربول على فرصة الثأر من ريال مدريد، عندما تواجه الفريقان في دور ربع النهائي من نسخة 2021، لكن رفاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تفوقوا آنذاك (3-1) في مجموع المباراتين.

كان محمد صلاح، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، أكد أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا، من أجل تعويض الخسارة في نهائي 2018.