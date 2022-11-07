برشلونة يلاقي مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

سحبت اليوم الإثنين قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة أبرزها بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.



ولاقت قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي اهتماماً كبيراً بسبب تواجد العديد من الأندية الكبرى القادمة من دوري أبطال أوروبا مثل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا بالإضافة إلى الفرق التي لم تتمكن من التأهل كمتصدرة مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي.



وسيترقب عشاق كرة القدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب كامب نو في حال استمراره مع مانشستر يونايتد حتى موعد المباراة.



القرعة الكاملة:



برشلونة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنكليزي

يوفنتوس الإيطالي - نانت الفرنسي

سبورتينغ البرتغالي - ميتيلاند الدنماركي

شاختار دونيتسك الأوكراني - رين الفرنسي

أياكس الهولندي - أونيون برلين الألماني

باير ليفركوزن الألماني - موناكو الفرنسي

إشبيلية الإسباني - بي إس في اَيندهوفن الهولندي

زالتسبورغ النمسوي - روما الإيطالي



وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ.



يقام الملحق المؤهل في 16 و23 شباط/فبراير المقبل.



أما الأندية التي ضمنت تواجدها في ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بسبب تصدرها لمجموعاتها فهي:



آرسنال الإنكليزي، فنربهتشه التركي، ريال بيتيس الإسباني، سان جيلواز البلجيكي، ريال سوسييداد الإسباني، فاينورد الهولندي، فرايبورغ الألماني، فرنسفاروشي المجري.

(بي إن سبورت)