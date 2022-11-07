نتائج قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. نهائي مبكر بين برشلونة ومانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، التي أقيمت، اليوم الاثنين، بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية.

وجاءت نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي على النحو التالي:

برشلونة (إسبانيا) ضد مانشستر يونايتد (إنجلترا)

يوفنتوس (إيطاليا) ضد نانت (فرنسا)

سبورتنغ لشبونة (البرتغال) ضد ميتلاند (الدنمارك)

شاختار دونيتسك (أوكرانيا) ضد ستاد رين (فرنسا)

أياكس أمستردام (هولندا) ضد يونيون برلين (ألمانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) ضد موناكو (فرنسا)

إشبيلية (إسبانيا) ضد آيندهوفن (هولندا)

سالزبورغ (النمسا) ضد روما (إيطاليا)

ويخوض 16 فريقًا ملحق الدوري الأوروبي، المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وقد جاء نصف هذه الفرق من دوري الأبطال، بعد احتلالها المركز الثالث في دور المجموعات، بينما حل النصف الآخر في وصافة مجموعات "يوروبا ليغ".

الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا هي:

أياكس أمستردام (هولندا).

برشلونة (إسبانيا).

يوفنتوس (إيطاليا).

باير ليفركوزن (ألمانيا).

ريد بول سالزبورغ (النمسا).

إشبيلية (إسبانيا).

شاختار دونيتسك (أوكرانيا).

سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

أما الفرق صاحبة المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، فجاءت كالتالي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا).

ميتيلاند (الدنمارك).

موناكو (فرنسا).

نانت (فرنسا).

بي إس في آيندهوفن (هولندا).

رين (فرنسا).

روما (إيطاليا).

يونيون برلين (ألمانيا).