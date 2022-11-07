شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد أسبوع بسبب إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب فريق الزمالك، فى التدريبات الجماعية عقب أسبوع بعد تعرضة للإصابة فى مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام إنبى فى بطولة الدورى الممتاز، وهى عبارة عن كدمة فى مفصل الكتف.

وكانت أثبتت الفحوصات الطبية إصابة "شيكابالا" فى الكتف ويحتاج تأهيلا لمدة أسبوع ثم الانتظام فى التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى.

ومن جانب آخر، يدرس الجهاز الفني للزمالك استغلال فترة توقف مسابقة الدوري لإقامة مباراة ودية أو مباراتين لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها الفترة الماضية.

ويرغب البروفيسور فيريرا فى استغلال فترة التوقف لمعالجة كافة الأخطاء وإعادة الاتزان للفريق، مع عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدورى المصرى مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.