شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُحيى الذكرى الـ14 لوفاة السيد متولى رئيس النادى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مجلس إدارة النادي المصري فى مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لوفاة السيد متولي عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، وقام وفد من مجلس إدارة النادي يتقدمه رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس الإدارة بوضع أكاليل الزهور على قبره وتقديم تعازي مجلس الإدارة إلى أسرة الراحل، وعلى رأسها نجله أحمد متولي عضو مجلس ادارة النادي المصري الأسبق.

من جهته أكد رجب عبد القادر أن مشاركة مجلس إدارة النادي المصري فى مراسم إحياء ذكرى السيد متولي هو أقل ما يمكن أن يقدمه مجلس الإدارة للراحل الذى أعطى الكثير للنادي المصري، مضيفًا أن كامل أبو علي يؤكد دومًا ضرورة إظهار أسمى معاني الوفاء لرموز النادي على مدار تاريخه ولكل من أسهم فى رفعة شأن القلعة الخضراء، وهو ما قدمه الراحل طوال مسيرة عطائه للنادي المصري والتي استمرت لما يزيد عن ثلاثين عامًا.

ويخوض فريق المصري بقيادة إيهاب جلال، ثانى تجاربه الودية فى معسكر القاهرة اليوم، عندما يلتقى فريق الداخلية، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لكأس الرابطة ومواجهة ربع نهائي كأس مصر أمام الزمالك.