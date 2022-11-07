شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بالفيديو لشرح أخطاء مباريات الدورى على هامش معسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، بالفيديو، استعرض خلالها أخطاء الجولات الثلاث التى خاضها الفريق فى الدوري العام أمام سيراميكا وبيراميدز وإنبي، لتجنبها فى اللقاءات المقبلة.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.