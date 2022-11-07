شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد فى دور ال 16 بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا منذ قليل، حيث أوقعت القرعة ليفربول فى طريق ريال مدريد فى مباراة نارية بين الفريقين، حيث إن الفريقين سبق لهما أن التقي فى نهائي بطولة الموسم الماضي، والذي أنتهت بتفوق الفريق المدريدي بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي فينسيوس جونيور.

وتعد المباراة بين الفريقين بمثابة النهائي المبكر، لا سيما أن دوري الابطال سيخسر أحد الفريقين فى الدور ربع النهائي، مما سيقلل من قوة وإثارة البطولة فى الأدوار القادمة، ولكن على الرغم من ذلك فإن أجواء مباريات دور ال 16 ستكون حماسية للغاية، نظرًا للمواجهات القوية التى أسفرت عنها القرعة.



نابولي يقدم يد العون لليفربول للثأر

وعلى الرغم من تذبذب مستوي ليفربول هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، إلا أن مباراة ليفربول تعد ثأرية للفريق الإنجليزي بشكل كبير، خاصة أن الفريق سبق له وأن خسر مباراتين نهائيين أمام ريال مدريد، الأمر الذي سيجعل خروج" الريدز" من هذا الدور أمام الفريق المدريدي، أمرًا غير مقبول للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وقد يكون تصدر نابولى للمجموعة الاولى فى دوري الأبطال، نقطة تحول فى مسار ليفربول هذا الموسم إذا تمكن تحقيق الفوز على ريال مدريد وإقصاء حامل اللقب من هذا الدور المبكر، الشئ الذي سيعيد ثقة لاعبى الليفر من جديد وسيدخلهم أجواء المنافسة بقوة مرة أخري.



تعرف على موعد مباراتي ليفربول والريال

ومن المقرر ان يستضيف ليفربول فريق الريال فى مباراة الذهاب الاولى على ملعب الآنفيلد والمقرر لها يوم 2/14 من مطلع الموسم القادم، فى حين سيستضيف الفريق المدريدي نظيره الإنجليزي فى مباراة الإياب يوم 3/7 من العام القادم.